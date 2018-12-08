Векич: выполнила главную цель на сезон

Хорватская теннисистка Донна Векич прокомментировала итоги сезона. 22-летняя спортсменка завершает 2018 год на 34-м месте в рейтинге WTA, что является лучшим результатом в её карьере.

«Я чувствую, что сделала важный шаг в карьере в 2018 году. Моей целью в начале года было прохождение во вторую неделю турнира «Большого шлема». Мне удалось это сделать во время Уимблдона. Тот успех придал мне уверенности в собственных силах. Немного изменилась и психология. Я стала верить в себя гораздо больше.

Я всегда реалистична. Я не думаю, что могу победить любую соперницу, так как знаю, что не нахожусь на столь высоком уровне. Но теперь я верю, что могу хорошо играть. И я действительно хорошо играю! Теперь я уже верю, что могу обыграть любую соперницу», — цитирует Векич Sport 360.