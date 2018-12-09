Оже-Альяссим: в 2018 году больше всего запомнился US Open

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим подвёл итоги завершившегося сезона и поделился планами на 2019 год.

«Одной из моих целей на 2018 год было войти в топ-100 рейтинга ATP. Цель была амбициозной, но она меня мотивировала. Начало года было сложным из-за травмы, она повлияла на мои результаты. Но затем я сумел вернуться и начал побеждать.

У меня были удачные недели, когда я одерживал по несколько побед. Такие отрезки положительно влияли на уверенность в собственных силах.

Думаю, что в течение года я получил важный опыт. Иногда мы просто забываем о настоящем, думая о потенциале и будущем. Важно не забывать о сегодняшнем дне. Этому я тоже учился.

В начале года я испытывал лишнее давление. Но затем я смог оставить все этим мысли позади. Лучший момент года? Открытый чемпионат США и то, как я пробился в основную сетку турнира.

Планы на 2019 год? Хотелось бы закрепиться в топ-100», — цитирует Феликса Tennis World USA.