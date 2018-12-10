С. Уильямс: думаю, я бы могла добиваться успеха, даже если бы была левшой

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс призналась, что в детстве мечтала быть левшой.

«Я всегда спрашивала папу: „Почему я не левша?“ В детстве я хотела быть левшой. Думаю, даже в таком случае я могла бы выступать успешно. Не знаю, как много турниров „Большого шлема“ я могла бы выиграть. Но я просто считаю левшей очень крутыми. Может, это моя особенность», — цитирует Уильямс Tennis World USA.

Серена также призналась, что иногда устаёт от повышенного внимания к себе.

«Да, иногда это напрягает. Хочется остаться в своей комнате и отстраниться от всего. Но когда я на публике, то понимаю, что у меня есть ответственность перед болельщиками и я должна давать автографы», — сказала Уильямс.