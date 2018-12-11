Квитова: я всегда стараюсь относиться к соперницам с уважением

Чешка Петра Квитова и американка Бетани Маттек-Сэндс прокомментировали получение наград WTA. Уроженка Биловца шестой год подряд и седьмой раз всего получила награду WТА имени Карен Кранцке, вручаемую за профессионализм, преданность игре и чувство справедливости на корте.

Маттек-Сэндс стала обладательницей награды имени Пичи Келмейер за поддержку других игроков.

«Для меня огромная честь получить эту награду в седьмой раз. Она так много значит для меня, ведь в голосовании участвуют мои коллеги. Я горжусь каждой победой в этом опросе. Я всегда стараюсь относиться к соперницам с уважением. Это именно то, что я хотела бы передать будущим поколениям», — цитирует Квитову официальный сайт тура.

«Я горжусь тем, что получила награду от своих друзей и коллег. Мне нравится отдавать спорту что-то взамен, ведь теннис так много дал мне в этой жизни. Я очень хочу и дальше оказывать позитивное влияние на других», — сказала Маттек-Сэндс.