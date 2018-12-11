Вихлянцева проиграла Младенович на старте соревнований ITF в Дубае

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сумела пробиться во второй раунд турнира категории ITF в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом $ 100 тыс. В двух партиях она уступила представительнице Франции Кристине Младенович (1) со счётом 3:6, 3:6.



Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. На счету первой ракетки турнира 2 эйса, 8 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 11. Вихлянцева отметилась 1 подачей навылет, 9 двойными ошибками и 5 реализованными брейк-пойнтами.



Следующей соперницей Младенович станет теннисистка из Болгарии Изабелла Шиникова.

Ранее розыгрыш соревнований покинули две другие россиянки – Александра Панова уступила немке Моне Бартель, а Валентина Ивахненко – швейцарке Стефани Фёгель.