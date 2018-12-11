Панова проиграла Бартель, Ивахненко — Фёгель на старте турнира ITF в Дубае

Российские теннисистки Александра Панова и Валентина Ивахненко не смогли пробиться во второй круг турнира ITF в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом $ 100 тыс. Александра, получившая «уайлд-кард» от организаторов, на старте соревнований в двух партиях проиграла представительнице Германии Моне Бартель, посеянной под пятым номером, со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Панова совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 5 брейков.

Ивахненко проиграла швейцарке Стефани Фёгель (6) со счётом 5:7, 4:6. Матч продолжался 1 час 33 минуты. Валентина совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 двойных ошибок и 6 брейков.