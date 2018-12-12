С. Уильямс: я люблю Возняцки, а она любит меня

Американка Серена Уильямс рассказала о своих отношениях с датской теннисисткой Каролиной Возняцки.



«Мы всегда были друзьями, но наши отношения в последнее время определённо сильно выросли. Я люблю её, а она меня, но в то же время мы хотим победить друг друга, если встречаемся на корте. Это уникальная и интересная дружба. Думаю, она продлится дольше, чем наши карьеры — это великолепно», – цитирует Серену Tennis World USA.



37-летняя Уильямс-младшая и 28-летняя Возняцки встречались друг с другом 11 раз. Датчанке удалось выиграть лишь однажды – в четвертьфинале соревнований в Майами-2012 она победила со счётом 6:4, 6:4.

В данный момент американка занимает 16-ю позицию в рейтинге WTA. Возняцки — третья ракетка мира.