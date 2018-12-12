Турнир Moscow River Cup сменит название и переедет в Юрмалу

Женский турнир категории International Moscow River Cup начиная со следующего года будет проходить в Юрмале (Латвия) и будет называться Baltic Open, сообщает директор соревнований Александр Островский в своём «твиттере».

Организатором Moscow River Cup стала организация ONE Sports Global, чьим владельцем является Островский.



Напомним, что в 2018 году соревнования проводились впервые. Победительницей турнира стала теннисистка из Сербии Ольга Данилович. В решающем поединке она обыграла россиянку Анастасию Потапову со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 6:4. Призовой фонд Moscow River Cup, который проходил на грунтовом покрытии, составил $ 750 тыс.

Ранее стало известно, что в календари ATP и WTA включён новый турнир категории «челленджер» в Чикаго (США).