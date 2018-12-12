Хэггерти: сравнил бы реформу Кубка Дэвиса с «брекситом»

Президент Международной федерации тенниса Дэвид Хэггерти сравнил реформу Кубка Дэвиса с «брекситом». Хэггерти заявил, что понимает недовольство любителей тенниса, но сохраняет уверенность в правильности выбранного нового формата.

«Не многие решения в жизни поддерживаются всеми. Если ты рьяно веришь во что-то, относишься к этому со страстью, то наверняка есть и люди, которые с такой же страстью выступают против этого. Я бы сравнил это с «брекситом».

Страсть — то, из чего состоит наш вид спорта. Я считаю, что страсть заложена в самом Кубке Дэвиса. Естественно, я понимаю чувства болельщиков и их эмоции.

Мы бы никогда не приняли решения, которое является неправильным. Уверен, что в Мадриде мы увидим турнир с великолепной атмосферой на стадионе», — приводит слова Хэггерти SBS.