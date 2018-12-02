Баутиста-Агут: полностью поддерживаю изменения формата Кубка Дэвиса

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поддержал изменения формата Кубка Дэвиса в 2019 году.

«Полностью поддерживаю изменения формата Кубка Дэвиса. Да, правда, что даты в следующем году не идеальны, потому что это очень поздно в сезоне, и, безусловно, организаторы попытаются их изменить. Но изменение формата дает нам три свободные недели в течение года, и это дает нам отличную передышку после долгих серий турниров», приводит слова Баутисты-Агута Castellon Plaza.

Также Баутиста-Агута рассказал о том, как пережил тяжёлый удар в минувшем сезоне, когда незадолго до старта Открытого чемпионата Франции умерла его мама.

«В моей карьере и в жизни мне пришлось много сражаться, чтобы быть наверху. Каждый день мне нужно решать многие проблемы. Это был тяжёлый удар для меня. Но, уверен, что должен продолжать. Этого хотела бы моя мама, она наслаждалась теннисом», — сказал Баутиста-Агута.

24-я ракетка мира Баутиста-Агута начнет сезон на турнире в Дохе, который начнётся 31 декабря.