Бывший французский теннисист Жюльен Беннето в шуточной форме прокомментировал визит допинг-офицеров в его дом.
«Дорогая ITF, знаю, что моё выступление на санях в минувшие выходные было впечатляющим, но я завершил карьеру и не пытаюсь её возобновить в другой дисциплине. Поэтому не нужно приходить за анализами ко мне в семь утра. Сэкономьте свои деньги. Спасибо», – написал Беннето в своём «твиттере».
Напомним, 36-летний француз завершил карьеру в конце минувшего сезона. Последний матч француз провёл на соревнованиях категории «челленджер» в Бресте в конце октября.
На протяжении карьеры Беннето не выиграл ни одного турнира категории АТР. Его наивысшей позицией в рейтинге стала 25-я строчка, которую он занимал в ноябре 2014 года.
Беннето: ITF, я завершил карьеру. Сэкономьте деньги и не приходите за анализами