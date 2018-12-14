Тим, Нисикори и Циципас сыграют в Барселоне

Стали известны очередные участники грунтового турнира в Барселоне, который пройдёт в период с 20 по 28 апреля 2019 года. В Trofeo Conde de Godó примут участие австриец Доминик Тим, японец Кей Нисикори, испанец Давид Феррер и грек Стефанос Циципас, сообщает теннисный журналист Михал Самульски в своём «твиттере».



Напомним, первым участником соревнований стал испанец Рафаэль Надаль, являющийся действующим победителем Trofeo Conde de Godó. В финале прошлогоднего розыгрыша он в двух партиях разгромил Стефаноса Циципаса и в 11-й раз в карьере триумфом завершил каталонский турнир. Годом ранее центральный корт турнира был назван его именем.



Интересно, что турнир в Барселоне станет одним из последних в профессиональной карьере Феррера. Ранее 36-летний испанец сообщил, что завершит карьеру на одном из испанских грунтовых турниров, которые пройдут весной 2019 года.