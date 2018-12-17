Кирьос подарил ракетки и одежду девочке, которая борется с лейкемией

Австралийский теннисист Ник Кирьос принял участие в благотворительном мероприятии в Канберре, благодаря которому удалось собрать около $5 тыс. для его фонда. Спортсмен провёл мастер-класс для детей. По словам Ника, его внимание привлекла восьмилетняя девочка, которая борется с лейкемией.

«Для неё возможность выйти на корт и потренироваться — это нечто особенное. Она узнала о болезни, когда начала заниматься теннисом, поэтому была вынуждена бросить спорт. Я принёс целую кучу вещей — одежду, ракетки — и отдал ей. Мы немного потренировались вместе, и это вызвало у меня немало эмоций.

Вообще, мне было очень приятно встретиться с детьми и увидеть улыбки на их лицах", — цитирует Кирьоса The Sydney Morning Herald.

Фото с мастер-класса доступно в «инстаграме» Ника Кирьоса.