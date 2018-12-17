Новым капитаном сборной Франции в Кубке Дэвиса стал Грожан

Бывшая четвёртая ракетка мира Себастьян Грожан стал новым капитаном сборной Франции в Кубке Дэвиса, сообщает L'Equipe. Федерация тенниса Франции подписала с ним контракт до 2020 года.

Ранее пост капитана команды покинул Янник Ноа. Ожидалось, что его сменит бывшая первая ракетка мира Амели Моресмо, но она отказалась от предложения, чтобы сосредоточиться на работе с соотечественником Люкой Пуи.

«Я горжусь тем, что был назначен капитаном сборной Франции в Кубке Дэвиса. Этот турнир всегда много значил для меня. У нас впереди олимпийский цикл, который обещает быть увлекательным», — сказал Грожан.

Грожан — полуфиналист четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель четырёх турниров ATP.

В минувшем розыгрыше Кубка Дэвиса сборная Франции дошла до финала, где проиграла хорватам.