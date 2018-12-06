Моресмо отказалась от должности капитана сборной Франции

Бывшая первая ракетка мира Амели Моресмо отказалась от должности капитана мужской сборной Франции по теннису. Федерация тенниса Франции сообщила о начале поисков нового капитана.

Моресмо должна была сменить на этой должности Янника Ноа. Но бывшая теннисистка отказалась от предложения, чтобы сосредоточиться на совместной работе с французом Люка Пуи. Ранее стало известно, что Моресмо стала тренером Пуи.

Моресмо завершила карьеру в 2009 году. После окончания карьеры теннисистки она тренировала Энди Маррея. 39-летняя Моресмо за свою карьеру дважды выигрывала турниры «Большого шлема». В 2015 году она была введена в международный Зал славы тенниса. Пуи нынешний сезон завершил на 32-й строчке рейтинга ATP.