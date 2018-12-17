Кевин Андерсон собрал $ 100 тыс. для помощи собачьему приюту

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон устроил благотворительный турнир в Майами. В нём приняли участие братья Брайаны, Теннис Сандгрен, Шелби Роджерс и Эжени Бушар.



По итогам соревнований была собрана сумма в размере $ 100 тыс. Деньги пойдут в пользу местного собачьего приюта, а также организации по защите океанической жизни Ocean Conservancy.

Ранее стало известно, что Андерсон, хорват Марин Чилич, французы Жиль Симон и Бенуа Пэр, латвиец Эрнест Гулбис, представитель Южной Кореи Чхун Хён, а также россиянин Евгений Донской вошли в состав участников турнира в Пуне (Индия), который пройдёт с 31 декабря по 6 января. Первым запасным значится португалец Жоау Соуза.



Фотографии доступны в «инстаграме» Андерсона.