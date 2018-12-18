Тони Надаль: я никогда не мечтал, что Рафаэль выиграет так много

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, рассказал о теннисном пути своего племянника.



«Рафаэль всегда мечтал стать лучшим теннисистом мира, но такие желания не реализуются просто так. Мы знали, что за этим будут стоять тысячи часов тренировок — никогда не стоит останавливаться и быть удовлетворённым собой. Когда Рафа выиграл чемпионат Испании среди юниоров, я сказал ему: «Многие выиграли этот титул, но не сделали прорыв в дальнейшем. Это только начало».



Его первый трофей в Сопоте показал, что мы находимся на верном пути. Когда же он впервые выиграл на «Ролан Гаррос», я спросил у него, в каком списке он хочет находиться – среди теннисистов, однажды выигравших мэйджор, или тех, кто желает пойти дальше? Тем не менее я никогда не мечтал, что он выиграет так много. 11 побед в Париже – это невероятное число», – цитирует Тони Tennis World USA.

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