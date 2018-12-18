Шарапова, Квитова, Касаткина, Соболенко сыграют на турнире в Санкт-Петербурге

Стал известен список теннисисток, которые примут участие в турнире St. Petersburg Ladies Trophy. Соревнования пройдут с 26 января по 3 февраля.

Как сообщает пресс-служба турнира, в заявку включены Мария Шарапова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова (все — Россия), Кристина Младенович, Ализе Корне (обе — Франция), Петра Квитова, Катаржина Синякова (обе — Чехия), Арина Соболенко, Александра Саснович (обе — Беларусь), Кики Бертенс (Нидерланды), Юлия Гёргес (Германия), Елена Остапенко (Латвия), Карла Суарес-Наварро (Испания), Тимя Бачински (Швейцария), Доминика Цибулкова (Словакия), Камила Джорджи (Италия), Донна Векич (Хорватия), Дарья Гаврилова (Австралия), Мария Саккари (Греция), Юлия Путинцева (Казахстан).

Действующей чемпионкой турнира категории Premier является Квитова. В финале последнего розыгрыша она обыграла Младенович со счётом 6:1, 6:2.