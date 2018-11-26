Павлюченкова начала подготовку к новому сезону

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что начала готовиться к новому сезону.



«Начинаем готовиться к новому сезону. Я полна энтузиазма и настроена на работу», — написала Павлюченкова в «Инстаграме».

В данный момент теннисистка занимает 42-ю строчку в мировом рейтинге WTA. В 2018 году 27-летняя спортсменка провела 47 матчей, из которых сумела выиграть в 22 поединках.

В её активе один завоёванный трофей – в финале турнира в Страсбурге Анастасия на трёх тай-брейках обыграла словачку Доминику Цибулкову. Тот матч продлился 3 часа 39 минут.

Ранее Павлюченкова поделилась фотографиями из отпуска. Уроженка Самары побывала в Дубае, где провела несколько дней.

Запись доступна в "инстаграме" Павлюченковой.