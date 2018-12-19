Хьюитт: де Минор напоминает меня в юности

Легендарный австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт высоко оценил потенциал соотечественника — Алекса де Минора. Хьюитт отметил готовность 19-летнего игрока работать над собой для достижения успеха.

«Получаю огромное удовольствие от работы с Алексом. Моей задачей было заставить де Минора поверить в себя, в то, что он может на равных бороться с лучшими. Мы пытались научить его играть в свой теннис с любым оппонентом.

Он напоминает меня в юности. Что отличает Алекса от меня в юности? Не знаю. Он говорит, что быстрее меня, но кто знает? Он очень сбалансированный игрок. Его игра впечатляла меня с юных лет. У него отличный бэкхенд, но у меня тоже был классный удар.

Конечно, ему ещё предстоит проделать большую работу. Есть вещи, над которыми нужно продолжать трудиться. Ему ещё нужно стать сильнее в физическом плане. Мы ставим цели и медленно движемся к ним. Он упорно работает над собой», — цитирует Хьюитта The Guardian.