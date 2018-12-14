Хьюитт, де Минор и Андерсон сыграют в Нью-Йорке

Стали известны очередные участники хардового турнира в Нью-Йорке, который пройдёт в период с 11 по 17 февраля 2019 года.

В одиночном разряде соревнований примут участие австралиец Алекс де Минор, представитель ЮАР Кевин Андерсон и теннисист из США Джек Сок, сообщает Tennis World USA. В парной сетке сыграет 37-летний австралиец Ллейтон Хьюитт, чьим партнёром станет де Минор.



Действующим чемпионом соревнований в Нью-Йорке является Кевин Андерсон. В финале последнего розыгрыша, чей призовой фонд составил $ 668 460, он обыграл представителя США Сэма Куэрри.

Ранее стали известны участники грунтового турнира в Барселоне, действующим победителем которого является вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль.