Эверт: женский теннис невероятно интересно смотреть, в нём есть мощь и харизма

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Крис Эверт не согласилась с расхожим мнением, согласно которому женский теннис уступает мужскому в зрелищности.

«Женский теннис очень интересен. Его невероятно интересно смотреть. В нём достаточно мощи, атлетизма, харизмы и различных стилей игры. На мой взгляд, сейчас в женском теннисе очень много талантливых игроков.

На Australian Open финальный матч Роджера Федерера был потрясающим. Но, как мне кажется, женский финал получился ещё более ярким», — цитирует Эверт Tennis World USA.

Эверт за свою карьеру семь раз выигрывала «Ролан Гаррос» и шесть раз — Открытый чемпионат США по теннису. Кроме того, она трижды становилась победительницей турниров «Большого шлема» в парном разряде.