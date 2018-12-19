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Эверт: женский теннис невероятно интересно смотреть, в нём есть мощь и харизма

Эверт: женский теннис невероятно интересно смотреть, в нём есть мощь и харизма
Теннис / WTA

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Крис Эверт не согласилась с расхожим мнением, согласно которому женский теннис уступает мужскому в зрелищности.

«Женский теннис очень интересен. Его невероятно интересно смотреть. В нём достаточно мощи, атлетизма, харизмы и различных стилей игры. На мой взгляд, сейчас в женском теннисе очень много талантливых игроков.

На Australian Open финальный матч Роджера Федерера был потрясающим. Но, как мне кажется, женский финал получился ещё более ярким», — цитирует Эверт Tennis World USA.

Эверт за свою карьеру семь раз выигрывала «Ролан Гаррос» и шесть раз — Открытый чемпионат США по теннису. Кроме того, она трижды становилась победительницей турниров «Большого шлема» в парном разряде.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
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