Курникова на яхте станцевала с годовалым ребёнком под рок-н-рол

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде россиянка Анна Курникова устроила на яхте зажигательный танец вместе со своим годовалым ребёнком. 37-летняя уроженка Москвы опубликовала видео в «Инстаграме».

Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас начали встречаться в 2001 году. В декабре 2017-го они впервые стали родителями — у пары родилась двойня. Курниковой на тот момент было 36 лет. Анна и Энрике в течение всей беременности бывшей спортсменки скрывали, что ждут ребёнка, не проявляя активности в социальных сетях.



В одиночном разряде Анна выиграла один турнир, а в парном завоевала 16 титулов, включая две победы на Australian Open. Курникова завершила карьеру в 2003 году.

Видео можно посмотреть в "инстаграме" Курниковой.