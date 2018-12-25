Веснина поздравила с Рождеством и наступающим Новым годом

Российская теннисистка Елена Веснина поздравила с Рождеством всех, кто отмечает праздник в ночь с 24 на 25 декабря, а также с наступающим Новым годом.

«Счастливого Рождества всем, кто отмечает сегодня. А у нас ещё есть время до праздников. С наступающим Новым 2019 годом и Рождеством», — написала Веснина в «Инстаграме».

Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции—2013, Открытый чемпионат США—2014, Уимблдонский турнир—2017) и одного турнира в миксте (Открытый чемпионат Австралии—2016). Елена не выходит на корт с конца июня 2018 года. В ноябре у 32-летней спортсменки родилась дочь.

Запись доступна в "инстаграме" Весниной.