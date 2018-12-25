Чорич: Джоковичу по силам завоевать календарный «Большой шлем» в 2019 году

Хорватский теннисист Борна Чорич дал прогноз на результаты турниров «Большого шлема» в грядущем сезоне.



«Сложно предсказать победителей мэйджоров. Победа на турнире «Большого шлема» является тяжелейшей задачей, что уж говорить о всех четырёх в году. Думаю, что у Новака есть шансы собрать календарный «Большой шлем» в 2019 году. Впрочем, Надалю тоже по силам победить на трёх турнирах. Федерер? Уимблдон и Открытый чемпионат Австралии вполне могут отойти к нему.



Впрочем, у них есть и соперники — Энди Маррей и Стэн Вавринка окажут серьёзное сопротивление, если будут здоровы. Ну и, конечно, Саша Зверев — он может стать серьёзным камнем преткновения для каждого», – цитирует Чорича Sky Sports.

Открытый чемпионат Австралии, действующим победителем которого является швейцарец Роджер Федерер, стартует 14 января.