Мельцер: Федерер знает, что не сможет выиграть «Ролан Гаррос»

Экс восьмая ракетка мира из Австрии Юрген Мельцер прокомментировал возможные выступления швейцарца Роджера Федерер на грунтовых турнирах в 2019 году.



«Роджер на сто процентов знает, что он делает. При этом я был очень удивлён, когда узнал, что в 2018 году он совсем не сыграет на грунте. Федерер знает, что он не сможет выиграть «Ролан Гаррос», — сейчас слишком много тех, кто опасен для него на этом покрытии.



Кроме того, на турнире в Индиан-Уэллсе в прошлом сезоне я впервые увидел, как он спорит — он критиковал судью в финальном матче.



Кто больше всего похож на Роджера по стилю игры? Думаю, Фелисьяно Лопес. Он мощно подаёт и может себе позволить передвигаться значительно меньше других. В этом контексте Давид Феррер является для меня экстремалом. Я бы не смог побеждать соперника за соперником только за счёт движения на корте», – цитирует Мельцера Tennis World USA.

Федерер планирует сыграть на грунтовых турнирах в 2019 году