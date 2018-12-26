Хачанов возглавил посев на турнире в Софии, Медведев – третий

11-я ракетка мира из России Карен Хачанов будет посеян на турнире в Софии (Болгария) под первым номером. Хачанов стал самым рейтинговым участником соревнований, о чём сообщает теннисный журналист Михал Самульски в своём «твиттере».



Второй номер посева получил грек Стефанос Циципас, третий – ещё один представитель России Даниил Медведев.



Также в турнире примут участие испанец Фернандо Вердаско (6) и француз Гаэль Монфис (7).

Соревнования категории ATP-250 в Софии пройдут в период со 2 по 10 февраля. Призовой фонд турнира составит € 524 340. Действующим победителем является босниец Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша в трёх партиях обыграл румынского теннисиста Мариуша Копила.