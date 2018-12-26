Беккер: Федерер — величайший спортсмен в истории

Бывший немецкий теннисист Борис Беккер назвал экс первую ракетку мира швейцарца Роджера Федерера величайшим спортсменом в истории.

«В теннисе никогда не будет другого игрока, которого можно будет сравнить в плане популярности с Федерером. В футболе можно назвать Месси и Криштиану Роналду, но я считаю, что Федерер является величайшим спортсменом в истории», — приводит слова Беккера Tennis World USA.

Федерер является самым титулованным теннисистом в истории. 37-летнему швейцарцу принадлежит рекорд по числу побед на турнирах «Большого шлема». Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема». Свой юбилейный, 20-й титул швейцарец завоевал в 2018 году, когда стал победителем Открытого чемпионата Австралии.