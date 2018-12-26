Андерсон: цель — защитить титул в Абу-Даби

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон поделился ожиданиями от выставочного турнира в Абу-Даби. Андерсон является действующим чемпионом соревнований. Его первым соперником станет Чхун Хён из Южной Кореи.

«Моя цель — защитить чемпионский титул в Абу-Даби. В прошлом году у меня здесь всё замечательно сложилось. Участие в этом турнире — хороший старт сезона. Я бы хотел повторить прошлогодний успех.

Мне нравится, что матчи проходят в отличной атмосфере. Несмотря на то что турнир носит выставочный характер, игроки здесь полностью выкладываются.

Как провёл свой отпуск во время межсезонья? Он был совсем коротким. Провели время с женой, уехали подальше, чтобы отдохнуть. Но, конечно, я был сосредоточен на подготовке к новому сезону и тренировкам. Главным было восстановление и приведение организма в порядок. Думаю, я готов к тому, чтобы выйти на корт», — приводит слова Андерсона Khaleej Times.