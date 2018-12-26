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Андерсон: странно, что в заключительном сете Australian Open будут иные прави

Андерсон: странно, что в заключительном сете Australian Open будут иные прави
Теннис / ATP

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон прокомментировал введение супер-тай-брейка в решающих партиях на Открытом чемпионате Австралии. Андерсон признался, что привыкнуть к такому нововведению будет непросто.

«Это немного странно и интересно, как мне кажется. Один из сетов будет другим.
Но я уверен, что однажды изменятся правила и на «Ролан Гаррос». Будет интересно наблюдать за изменениями правил крупных турниров в ближайшие годы. Они станут уникальными в своём роде. Но я не думаю, что эти изменения сильно повлияет на игру. В любом случае, такие правила лучше, чем бесконечный сет, который продолжается и продолжается», — приводит слова Андерсона Sport360.

Напомним, с нового сезона правила определения победителя в решающих партиях на каждом из мэйджоров будут отличаться друг от друга.

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