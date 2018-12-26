Чорич: выигрыш Кубка Дэвиса был мечтой детства

Хорватский теннисист Борна Чорич, ставший в 2018 году обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Хорватии, признался, что реализовал мечту детства.

«Победа в финале Кубка Дэвиса была особенным моментом. Для меня это было мечтой детства. Несмотря на то что мы играли в гостях, я сильно нервничал. Я много разговаривал с тренером Риккардо Пьятти, который был там со мной. Я нервничал, но в итоге сумел собраться и показать хороший теннис, увезти трофей домой.

Затем у нас было невероятное празднование. Этот момент — один из лучших в моей жизни! Кроме того, было приятно, что мы выиграли последний розыгрыш Кубка Дэвиса в этом формате», — приводит слова Чорича Sky Sport Italia.

В финале Кубка Дэвиса сборная Хорватии уверенно обыграла Францию, матчи проходили в Лилле (Франция).