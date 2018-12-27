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Маррей: бедро по-прежнему болит, но мне нужно сыграть несколько матчей подряд

Маррей: бедро по-прежнему болит, но мне нужно сыграть несколько матчей подряд
Теннис / ATP

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал своё физическое состояние накануне нового сезона.

«Бедро по-прежнему беспокоит меня. Оно болит, но мне нужно провести несколько матчей, чтобы оценить своё самочувствие. Три, четыре, пять матчей подряд – это будет более показательно, чем результаты на тренировках.

В прошлом сезоне, когда я приехал в Брисбен, мне было очень тяжело, я очень много боролся. Сейчас я чувствую себя лучше, чем год назад, и лучше, чем несколько месяцев назад», – цитирует Маррея Courier Mail.

Свой первый официальный матч в новом сезоне Энди проведёт на турнире в Брисбене, действующим чемпионом которого является болгарин Григор Димитров.

В данный момент британский теннисист располагается на 256-й строчке в мировом рейтинге ATP.

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