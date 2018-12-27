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Андерсон обыграл Чхун Хёна на выставочном турнире в Абу-Даби

Андерсон обыграл Чхун Хёна на выставочном турнире в Абу-Даби
Теннис / ATP

Шестая ракетка мира, теннисист из ЮАР Кевин Андерсон обыграл Чхун Хёна из Южной Кореи на выставочном турнире в Абу-Даби. Матч завершился со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:1.

В полуфинале турнира в Абу-Даби Андерсон сыграет с бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Андерсон является действующим победителем турнира Абу-Даби.

Во втором четвертьфинале встретятся россиянин Карен Хачанов и австриец Доминик Тим. Победитель этого матча в полуфинале сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

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