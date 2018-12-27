Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что её «инстаграм» был взломан. Неизвестные поменяли фотографию спортсменки, опубликовав рекламный контент.
«Ребята, мой «инстаграм» взломали! Ужас! Стараюсь восстановить контроль», — написала Павлюченкова в «Твиттере».
Павлюченкова является победительницей 17 туров WTA, трёхкратной финалисткой Кубка Федерации в составе сборной России, победительницей трёх юниорских турниров «Большого шлема» в юниорском разряде.
В 2011 году Павлюченкова поднялась на 11-е место в рейтинге WTA, что является лучшим результатом в карьере российской теннисистки. 2018 год спортсменка закончила в статусе 42-й ракетки мира.
В 2018 году 27-летняя спортсменка провела 47 матчей, 22 из которых выиграла. В активе уроженки Самары один завоёванный трофей — в финале турнира в Страсбурге (Франция) Анастасия на трёх тай-брейках обыграла словачку Доминику Цибулкову. Матч продлился 3 часа 39 минут.
Ранее стало известно, что Павлюченкова примет участие на турнире в Хобарте (Австралия), который стартует 5 января 2019 года.