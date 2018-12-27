Павлюченкова сообщила, что её «инстаграм» был взломан

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что её «инстаграм» был взломан. Неизвестные поменяли фотографию спортсменки, опубликовав рекламный контент.

«Ребята, мой «инстаграм» взломали! Ужас! Стараюсь восстановить контроль», — написала Павлюченкова в «Твиттере».

Павлюченкова является победительницей 17 туров WTA, трёхкратной финалисткой Кубка Федерации в составе сборной России, победительницей трёх юниорских турниров «Большого шлема» в юниорском разряде.

В 2011 году Павлюченкова поднялась на 11-е место в рейтинге WTA, что является лучшим результатом в карьере российской теннисистки. 2018 год спортсменка закончила в статусе 42-й ракетки мира.

В 2018 году 27-летняя спортсменка провела 47 матчей, 22 из которых выиграла. В активе уроженки Самары один завоёванный трофей — в финале турнира в Страсбурге (Франция) Анастасия на трёх тай-брейках обыграла словачку Доминику Цибулкову. Матч продлился 3 часа 39 минут.

Ранее стало известно, что Павлюченкова примет участие на турнире в Хобарте (Австралия), который стартует 5 января 2019 года.