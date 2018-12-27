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Джокович: 2018 был годом взлётов и падений

Джокович: 2018 был годом взлётов и падений
Теннис / ATP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович подвёл итоги минувшего сезона. Джокович заканчивает 2018 год в статусе первой ракетки мира.

«Год был полон взлётов и падений. Этот сезон научил меня многому, и не только как теннисиста, но и как человека. Я должен был проделать большую работу, погрузиться в себя.

В последние шесть месяцев я играю в хороший теннис. Надеюсь, что мне удастся перенести этот успех на следующий сезон. Минувший сезон был отличным, я познал радость успехов и горечь поражений. Да, были травмы и операции, но мне удалось вернуться, что стало огромным достижением.

Думаю, что я больше не пытаюсь сделать всё лишь для успеха на корте. Для меня теннисный корт превратился в место, где я испытываю себя, свою психологию. Я отношусь к теннису, как к школе жизни», — приводит слова Джоковича Khaleej Times.

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