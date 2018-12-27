Джокович: ожидаю, что кто-то из молодёжи скоро выиграет турнир «Большого шлема»

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович считает, что представители молодого поколения теннисистов смогут уже в ближайшее время проявить себя.

«Я рад, что молодые игроки начинают всё активнее заявлять о себе, выигрывать титулы. В их числе — Александр Зверев, Карен Хачанов, Доминик Тим и Чхун Хён. Это очень талантливое поколение. И именно такое каждый из нас хочет видеть в спорте: молодёжь начинает реализовывать свой потенциал и добиваться успехов. Будучи фанатом тенниса, я рад видеть это. И я ожидаю, что они скоро начнут выигрывать турниры «Большого шлема». Зверев — лидер этой группы, он выиграл три «мастерса». Эти молодые таланты уже доказали, что они могут бросить вызов мне, Надалю и Федереру.

Пока что нам удаётся удерживать наши позиции. Но молодёжь всё активнее бросает нам вызов, я рад этому», — приводит слова Джоковича Khaleej Times.