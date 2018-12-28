Потапова вышла во второй круг квалификации в Брисбене, Жук — проиграла

Россиянка Анастасия Потапова успешно стартовала в квалификационном турнире в Брисбене. В трёх партиях 17-летняя теннисистка добыла волевую победу над американкой Николь Гиббс со счётом 5:7, 6:3, 6:2.



Следующей соперницей Потаповой станет австралийка Зои Хивеш, неожиданно обыгравшая Янину Викмайер из Бельгии.



Ещё одна представительница России Софья Жук завершила своё выступление на соревнованиях, уступив представительнице Германии Андреа Петкович со счётом 2:6, 6:3, 2:6.



Все три украинки, стартовавшие в квалификации, прошли дальше – Даяна Ястремская обыграла американку Варвару Левченко, Марта Костюк – Хитер Уотсон из Великобритании, а Катерина Козлова оказалась сильнее американки Элли Киик.