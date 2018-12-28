Свитолина забралась на вершину самого длинного моста в Австралии

Теннисистка Элина Свитолина посетила одну из главных достопримечательностей Брисбена – города, в котором будет проходить Brisbane International, первой ракеткой которого она стала.



Вместе с представителями службы безопасности Свитолина забралась на опоры Брисбенского моста, который соединяет северную и южную части города. Стори-Бридж является самым длинным консольным мостом на зелёном континенте.

Интересно, что с 2005 года стали проводиться соревнования по карабканью на мост, и сегодня любой турист может попробовать себя в этом занятии и получить соответствующий сертификат.



В настоящее время проходит квалификация к турниру, в которой участвуют три украинские теннисистки и 17-летняя россиянка Анастасия Потапова.