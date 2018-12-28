Хачанов в двух сетах уступил Джоковичу на выставочном турнире в Абу-Даби

Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби. Хачанов в двух сетах уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. Матч завершился со счётом 4:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Ранее Хачанов, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, в полуфинале обыграл австрийца Доминика Тима.

В финале выставочного турнира в Абу-Даби Джокович сыграет с Кевином Андерсоном из ЮАР. Андерсен в четвертьфинале обыграл Чхун Хёна, а в полуфинале нанёс поражение Рафаэлю Надалю. Андерсен является действующим победителем турнира.

Выставочный турнир в Абу-Даби многие теннисисты рассматривают в качестве подготовительного этапа к новому сезону.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Хачанов — Джокович.