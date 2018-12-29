Потапова вышла в финал квалификационного турнира в Брисбене

Россиянка Анастасия Потапова успешно преодолела второй раунд квалификационного турнира в Брисбене. В трёх партиях 17-летняя теннисистка переиграла австралийку Зои Хивеш со счётом 6:3, 4:6, 7:5. Длительность матча составила 1 час 53 минуты.



За выход в основную сетку турнира Потапова, посеяная под шестым номером, поспорит с чешкой Каролиной Муховой, которая выиграла у украинки Даяны Ястремской — 6:2, 5:1 — отказ.



Две другие украинки, прошедшие во второй раунд квалификации, свои матчи уступили. Марта Костюк в двух партиях проиграла чешке Мари Бузковой — 3:6, 1:6, а Катерина Козлова (7) — британке Хизер Дарт — 6:2, 1:6, 6:7 (7:9).