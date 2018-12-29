Медведев может сыграть с Марреем в стартовом матче в Брисбене

Стали известны результаты жеребьёвки турнира категории ATP250 в Брисбене с призовым фондом $ 527 880, который пройдёт в период с 29 декабря по 6 января 2019 года.



Лидером посева стал испанский теннисист Рафаэль Надаль. Первый раунд 32-летний спортсмен пропустит, однако уже в следующем круге может встретиться с французом Жо-Вильфридом Цонгой, если тот обыграет победителя квалификации.



Вторая ракетка соревнований, японец Кей Нисикори, также вступит в борьбу со второго круга. Он сыграет с победителем пары Тэйлор Фритц (США) — Денис Кудла (США)



Единственный представитель России Даниил Медведев получит четвёртый номер посева, который также позволил ему пропустить первый круг. Во втором раунде соревнований он встретится с победителем пары Джеймс Дакворт (Австралия) — Энди Маррей (Великобритания).



В 2018 году победителем турнира в Брисбене стал австралиец Ник Кирьос, в финале обыгравший американца Райана Харрисона – 6:4, 6:2.