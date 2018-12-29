Норри и Бултэр победили Циципаса и Саккари в миксте на Кубке Хопмана

Британские теннисисты Кэмерон Норри и Кэйти Бултэр в миксте победили британцев Стефаноса Циципаса и Марию Саккари со счётом 4:3 (5:0), 3:4 (2:5), 4:3 (5:4) в матче первого тура группового этапа Кубка Хопмана.



Напомним, ранее Норри обыграл Циципаса, а Саккари оказалась сильнее Бултэр. Таким образом, сборная Греции одержала победу в стартовом матче на турнире.



Помимо сборных Греции и Великобритании, в группе B выступают команды США (Фрэнсис Тиафо, Серена Уильямс) и Швейцарии (Роджер Федерер, Белинда Бенчич).



Действующими победителями соревнований с призовым фондом в размере $ 1 млн являются представители Швейцарии Роджер Федерер и Белинда Бенчич.

Во втором матче игрового дня сыграют представители группы А. Люка Пуй и Ализе Корне, представляющие Францию, будут противостоять хозяевам турнира — австралийцам Эшли Барти и Мэттью Эбдену.