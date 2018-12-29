Победа Великобритании над Грецией — в обзоре стартового матча Кубка Хопмана

Теннисисты из Великобритании Кэмерон Норри и Кэйти Бултэр добыли первую победу в командном турнире Кубка Хопмана. По итогам трёх матчей они обыграли сборную Греции со счётом 2:1.



Первое очко британцам принёс Кэмерон Норри, обыгрывший Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Паритет в противостоянии восстановила Мария Саккари, переигравшая Кэйти Бултэр — 6:0, 4:6, 6:2.



Итог встречи решил парный смешанный матч, в котором сильнее оказались Норри и Бултэр. Греческая команда вела — 3:0 в решающем сете, однако выиграть последнее очко им не удалось.

Посмотреть видео противостояния команд можно на «Чемпионате».

В другом матче игрового дня встречаются сборные Франции и Австралии. В первом матче Эшли Барти добыла уверенную победу над француженкой Ализе Корне — 7:5, 6:3.