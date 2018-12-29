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Барти обыграла Корне на Кубке Хопмана

Барти обыграла Корне на Кубке Хопмана
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти принесла первое очко своей сборной в противостоянии с командой Франции на Кубке Хопмана. В двух партиях она обыграла Ализе Корне – 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету Барти 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Корне отметилась 2 подачами навылет, 3 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта из 5.

Во втором матче сборных встретятся Лука Пуй и Мэттью Эбден. Позже команды сыграют в миксте.

Ранее завершился первый матч на турнире. Сборная Великобритании благодаря Кэмерону Норри и Кэйти Бултэр в напряжённой борьбе обыграла команду Греции.

Помимо сборных Австралии и Франции, в группе А выступают команды Испании (Давид Феррер, Гарбинье Мугуруса) и Германии (Александр Зверев, Анжелика Кербер).

Действующими победителями соревнований с призовым фондом в размере $ 1 млн являются представители Швейцарии Роджер Федерер и Белинда Бенчич.

29 декабря 2018 года, суббота. 12:30 МСК
Кубок Хопмана. Группа А
Матч окончен
Эшли Барти
Эшли Барти
Австралия
7:5
6:3
 
Ализе Корне
Ализе Корне
Франция
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