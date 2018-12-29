Барти обыграла Корне на Кубке Хопмана

Австралийская теннисистка Эшли Барти принесла первое очко своей сборной в противостоянии с командой Франции на Кубке Хопмана. В двух партиях она обыграла Ализе Корне – 7:5, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету Барти 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Корне отметилась 2 подачами навылет, 3 двойными ошибками и реализацией 1 брейк-пойнта из 5.



Во втором матче сборных встретятся Лука Пуй и Мэттью Эбден. Позже команды сыграют в миксте.



Ранее завершился первый матч на турнире. Сборная Великобритании благодаря Кэмерону Норри и Кэйти Бултэр в напряжённой борьбе обыграла команду Греции.

Помимо сборных Австралии и Франции, в группе А выступают команды Испании (Давид Феррер, Гарбинье Мугуруса) и Германии (Александр Зверев, Анжелика Кербер).



Действующими победителями соревнований с призовым фондом в размере $ 1 млн являются представители Швейцарии Роджер Федерер и Белинда Бенчич.