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Хачанов занял третье место на выставочном турнире в Абу-Даби, обыграв Тима

Хачанов занял третье место на выставочном турнире в Абу-Даби, обыграв Тима
Теннис / ATP

Российский теннисист Карен Хачанов победой завершил выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. В матче за третье место Хачанов в трёх сетах обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 4:6, 10:3.

Уступив в матче 1/2 финала сербу Новаку Джоковичу, Хачанов должен был играть в матче за третье место с испанцем Рафаэлем Надалем, однако тот не стал рисковать здоровьем и отказался от матча. Его заменил Тим, проигравший оба матча на Mubadala Tennis — Хачанову и южнокорейцу Хён Чхуну.

В четвертьфинале Хачанов оказался сильнее — 7:6 (7:3), 6:3.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Тим — Хачанов в Абу-Даби.

Позднее за титул сразятся серб Новак Джокович и Кевин Андерсон из ЮАР.

29 декабря 2018 года, суббота. 16:05 МСК
Абу-Даби. Матч за 3-е место
Матч окончен
Доминик Тим
Доминик Тим
Австрия
3:6
6:4
3:10
Карен Хачанов
Карен Хачанов
Россия
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