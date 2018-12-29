Хачанов занял третье место на выставочном турнире в Абу-Даби, обыграв Тима

Российский теннисист Карен Хачанов победой завершил выставочный турнир Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. В матче за третье место Хачанов в трёх сетах обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 4:6, 10:3.

Уступив в матче 1/2 финала сербу Новаку Джоковичу, Хачанов должен был играть в матче за третье место с испанцем Рафаэлем Надалем, однако тот не стал рисковать здоровьем и отказался от матча. Его заменил Тим, проигравший оба матча на Mubadala Tennis — Хачанову и южнокорейцу Хён Чхуну.



В четвертьфинале Хачанов оказался сильнее — 7:6 (7:3), 6:3.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Тим — Хачанов в Абу-Даби.

Позднее за титул сразятся серб Новак Джокович и Кевин Андерсон из ЮАР.