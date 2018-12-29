Сегодня, 29 декабря, в Абу-Даби состоится очередной матч выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship, в котором сыграют представитель Австрии Доминик Тим и россиянин Карен Хачанов. Начало поединка запланировано на 16:00 мск.



Соперники встречались в четвертьфинале, и сильнее оказался Хачанов — 7:6 (7:3), 6:3.

Уступив в матче 1/2 финала сербу Новаку Джоковичу, Хачанов должен был играть в матче за третье место с испанцем Рафаэлем Надалем, однако тот не стал рисковать здоровьем и отказался от матча. Его заменил Доминик Тим, проигравший оба матча на Mubadala Tennis — Хачанову и южнокорейцу Хён Чхуну.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Хачанов в Абу-Даби.