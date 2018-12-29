Азаренко сыграет с В. Уильямс, Гаспарян — с Бартель на турнире в Окленде

Состоялась жеребьёвка турнира WTA категории International в Окленде (Новая Зеландия).

Единственная российская участница Маргарита Гаспарян в первом круге сыграет с немкой Моной Бартель. Вторая ракетка соревнований Юлия Гёргес из Германии начнёт турнир встречей с Юханной Ларссон из Швеции, соперницей первой сеяной, датчанки Каролины Возняцки, станет одна из победительниц квалификации.

Одним из самых интересных матчей первого круга станет поединок шестой ракетки соревнований американки Винус Уильямс с белоруской Викторией Азаренко.

В минувшем розыгрыше турнира титул завоевала Гёргес, победив в финале Возняцки со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Гаспарян в 2018 году стала победительницей турнира в Ташкенте (Узбекистан).