Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Димитров: Миллман с каждым годом становится всё сильнее

Димитров: Миллман с каждым годом становится всё сильнее
Теннис / ATP

Болгарский теннисист Григор Димитров поделился ожиданиями от старта турнира в Брисбене (Австралия). Димитров, получивший шестой номер посева, признался, что опасается австралийца Джона Миллмана, с которым может встретиться во втором круге. В прошлом году на турнире в Брисбене Димитров уже играл с Миллманом. Тогда представитель Болгарии отыграл два матч-пойнта и сумел вырвать победу в матче, который длился более двух с половиной часов.

«Да, в прошлом году мы играли здесь с Миллманом. До сих пор хорошо помню тот матч. Он тогда был великолепен, наносил удивительные удары, довёл дело до матч-пойнтов. Играть на столь высоком уровне продолжительное время сложно. Но Миллман доказал, что может так играть весь матч!

Думаю, он становится всё сильнее, его тело становится крепче. Он будет играть дома, и это станет для Миллмана плюсом», — приводит слова Димитрова SBS.

Агасси продолжит сотрудничество с Димитровым на Australian Open
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент