Хачанов, Джокович, Вавринка и Тим побывали на экскурсии с верблюдами в Дохе

11-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов попал в число четырёх главных звёзд турнира в Дохе, для которых организаторы устроили экскурсию с национальным колоритом. Хачанов, серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим и швейцарец Стэн Вавринка, одетые в национальные костюмы, прогулялись по пустыне и покормили верблюдов.

Фотографиями с экскурсии поделился на своей странице в «Твиттере» Вавринка.

Третий сеяный Хачанов в стартовом матче соревнований встретится как раз со швейцарцем, а в случае победы выйдет на победителя матча голландца Робина Хасе с чилийцем Николасом Джарри. Любопытно, что в парном турнире Хачанов и Вавринка сыграют вместе. Их первыми соперниками станут француз Пьер-Юг Эрбер и бельгиец Давид Гоффен.