Бертенс одолела Мертенс в первом круге турнира в Брисбене

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Брисбене (Австралия) под шестым номером, пробилась во второй круг. На старте соревнований она в трёх партиях одолела представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 29 минут.

Уроженка Ватерингена 7 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету бельгийки 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 899 500 Бертенс поспорит с хорватской теннисисткой Донной Векич, которая в двух сетах победила Магдалену Рыбарикову из Словакии со счётом 6:1, 6:2.

Турнир в Брисбене завершится 6 января.