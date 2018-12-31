Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Бертенс одолела Мертенс в первом круге турнира в Брисбене

Бертенс одолела Мертенс в первом круге турнира в Брисбене
Теннис / WTA

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Брисбене (Австралия) под шестым номером, пробилась во второй круг. На старте соревнований она в трёх партиях одолела представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 29 минут.

Уроженка Ватерингена 7 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету бельгийки 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 899 500 Бертенс поспорит с хорватской теннисисткой Донной Векич, которая в двух сетах победила Магдалену Рыбарикову из Словакии со счётом 6:1, 6:2.

Турнир в Брисбене завершится 6 января.

31 декабря 2018 года, понедельник. 08:30 МСК
Брисбен (ж). 1-й круг
Матч окончен
Элисе Мертенс
Элисе Мертенс
Бельгия
2:6
8
7:6
6
4:6
Кики Бертенс
Кики Бертенс
Нидерланды
31 декабря 2018 года, понедельник. 09:00 МСК
Брисбен (ж). 1-й круг
Матч окончен
Донна Векич
Донна Векич
Хорватия
6:1
6:2
 
Магдалена Рыбарикова
Магдалена Рыбарикова
Словакия
Началось! Теннисный сезон-2019 стартовал
Шарапова нарасхват у болельщиков в Китае, Джокович привёз трофей из Абу-Даби в Доху, а Федерер и Бенчич защищают титул на Кубке Хопмана.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент